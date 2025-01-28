Doğu Bölgesi 1. Etap İçme Suyu Temin Projesi başladı: 31 Mahalleyi kapsıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, sağlıklı ve kaliteli içme suyunu kesintisiz bir şekilde vatandaşlara ulaştırmak için kısa ve uzun vadeli ihtiyaçlara çözümler getiriyor. Bu kapsamda, Beştepeler – Talas terfi hattı imalatı gerçekleştirilecek ve Konaklar ile İldem mahallelerinde mevcut depo kapasiteleri arttırılacak.

Proje, mevcut su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlarken, doğu bölgesindeki nüfusun artan su ihtiyacını karşılamak için kapsamlı altyapı yatırımlarını içeriyor. Dokuzpınarlar’dan çekilen suyun fazla kısmı, Beştepeler’den Talas’a pompalanacak ve bu süreçte çelik iletim hatları, pompa istasyonları ve yardımcı yapılar inşa edilecek.

Kayseri’nin “Sürdürülebilir Şehirler Master Planı” kapsamında gerçekleştirilen proje, su kaynaklarının verimli kullanımını ve bölgenin altyapı kapasitesini artırmayı hedefliyor. Proje tamamlandığında, toplam 8 bin 173 metre uzunluğunda çelik hat imalatı, 7 bin 500 metreküp kapasiteli yeni su depoları, tahliye yapıları ve vantuz odaları inşa edilmiş olacak. Bu sayede, hem çevresel sürdürülebilirlik hem de kentin yaşam kalitesi önemli ölçüde iyileştirilecek.