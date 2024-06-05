Dolambaçlı kanal bir araca daha mezar oldu

Kocasinan Bekir Yıldız Bulvarı üzerindeki kıvrım büklüm kanala bir araç daha uçtu, kazada bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan Bekir Yıldız Bulvarında meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil takla atarak kanala uçtu. Kaza sonucu 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirirken itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Neredeyse ayda bir aynı tür kazanın yaşandığı, en yoğun kullanılan güzergahtaki bu kanal çözüm bekliyor.