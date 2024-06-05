Dolambaçlı kanal bir araca daha mezar oldu

Şehir Hastanesi'nin yapılmasından sonra, şehrin en yoğun kullanılan güzergahı olan Bekir Yıldız Bulvarına paralel devam eden dolambaçlı üstü açık su kanalı bir araca daha mezar oldu.

Dolambaçlı kanal bir araca daha mezar oldu
Kayseri GündemEditör

Kocasinan Bekir Yıldız Bulvarı üzerindeki kıvrım büklüm kanala  bir araç daha uçtu, kazada bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan Bekir Yıldız Bulvarında meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil takla atarak kanala uçtu. Kaza sonucu 1 kişi yaralandı.  Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirirken itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Neredeyse ayda bir aynı tür kazanın yaşandığı, en yoğun kullanılan güzergahtaki bu kanal çözüm bekliyor.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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