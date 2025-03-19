Döviz ve altın piyasasında rekor yükseliş

Altın ve döviz piyasası, yeni güne rekor seviyelerle başladı. Gram altın, sabah saatlerinden itibaren 3 bin 601 liradan işlem görüyor. Altın ve döviz piyasanın bu yükselişini değerlendiren Ekonomist Ömer Uzunoğlu, “Bugün farklı bir sabaha uyandık piyasada belirli bir enerji birikimi vardı. Dolayısıyla patlamaya fırsat arıyordu çok büyük ihtimal bugün yaşanan olaylar piyasadaki bu sıkışıklığın patlamasına izin verdi. Fiyatlar defalarca belirttiğimiz gibi reel değildi yani subjektif fiyatlar vardı bunlar yavaş yavaş reel olmaya başladı fakat en büyük endişe bu fiyatların yukarı doğru trendinin devam etmesi aslında sabah yaşadığımız olay küçük bir devalüasyon oldu. Umarım insanlar biraz daha soğukkanlı biraz daha sakin olarak olayı olduğu gibi kabullenirler aksi halde ters bir reaksiyonda piyasa ve insanlar çok ciddi zarar edebilirler aklımızı başımıza almak zorundayız. Biz şu anda kuyumcular olarak fiyat belirleyemiyoruz fiyatı alım ve satım noktasında durdurmaya çalışıyoruz çünkü alsak da ne olacağını bilemiyoruz satsak da ne olacağını bilmiyoruz elimizdeki bütün TL bugün sabah itibarıyla zarar etti. Umarım ben önümüzdeki saatlerde Merkez Bankası ve ekonomi yetkililere doğru ve yerinde kararlar alarak piyasadaki Bu ateşi biraz sakinleştirirler normalleştirirler hiç olmazsa yarın sabahtan itibaren daha sakin bir piyasa ile karşı karşıya kalır” şeklinde konuştu.