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Drift atan sürücülere 96 bin 699 lira para cezası uygulandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir sosyal medya platformunda 'Drift yapan araç' paylaşımına yönelik çalışmalarda, kimlikleri tespit edilen sürücülere 'Kamunun huzurunu bozacak şekilde drift atmak' suçundan toplamda 96 bin 699 lira para cezası uygulandı. 

Drift atan sürücülere 96 bin 699 lira para cezası uygulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medya platformlarında “Drift yapan araç” şeklinde paylaşılan görüntülere yönelik yapılan çalışmalarda;
2 farklı yerde “Kamunun huzurunu bozacak şekilde drift atmak” suçunu işleyen 3 aracın sürücüleri kimlik tespiti sonucu yakalandı. Araçlar otoparka çekilirken, araç sürücülerine kişi başı 32 bin 233’er lira olmak üzere toplam 96 bin 699 lira para cezası uygulandı.

Haber Merkezi

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