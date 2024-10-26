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Drift yapan sürücü hem ehliyetinden hem aracından oldu

Kayseri'de drift yaptığı tespit edilen sürücünün hem ehliyetine el konuldu hem de aracı trafikten men edildi.

Drift yapan sürücü hem ehliyetinden hem aracından oldu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de drift yaptığı tespit edilen sürücünün hem ehliyetine el konuldu hem de aracı trafikten men edildi.

Melikgazi ilçesinde bulunan Seyide Dadaloğlu Anadolu Lisesi civarında drift yapan bir sürücü, bölgede görev yapan sivil güven timleri tarafından tespit edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından sürücüye 32 bin 233 TL para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay el konulurken, araç da trafikten men edildi.

İHA
Kayseri Gündem

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