Düğün ve eğlence mekanlarında 19 silah ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte yapılan düğün ve asker eğlencelerinde yapılan çalışmalarda 12 kurusıkı tabanca ile 7 tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri; il merkezinde düğün, asker eğlencesi ve toplu merasimlerin yapıldığı adreslerde çalışma yaptı. Son 3 hafta içerisinde ekiplerce yapılan çalışmalarda 14 ayrı düğünde 12 kurusıkı tabanca ile 7 tüfek ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında işlem yapılırken denetimlerin süreceği bildirildi.