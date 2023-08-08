Düğün ve eğlence mekanlarında 19 silah ele geçirildi
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte yapılan düğün ve asker eğlencelerinde yapılan çalışmalarda 12 kurusıkı tabanca ile 7 tüfek ele geçirildi.
- 08.08.2023 17:54
- Güncelleme: 09.08.2023 10:11
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte yapılan düğün ve asker eğlencelerinde yapılan çalışmalarda 12 kurusıkı tabanca ile 7 tüfek ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre polis ekipleri; il merkezinde düğün, asker eğlencesi ve toplu merasimlerin yapıldığı adreslerde çalışma yaptı. Son 3 hafta içerisinde ekiplerce yapılan çalışmalarda 14 ayrı düğünde 12 kurusıkı tabanca ile 7 tüfek ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında işlem yapılırken denetimlerin süreceği bildirildi.
İHA
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