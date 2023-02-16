Düğününde şoku yaşayan gelin: 'Önümüzü kesip, camı yumrukladılar'

Kayseri'de otomobille düğün konvoyunun önünü keserek ve 'silahlı yaralama' ve 'yağma' suçundan yargılanan 3 sanığın davasına devam edilirken, düğününde şoku yaşayan gelin, 'Önümüzü kesip, camı yumrukladılar' dedi.

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  • 16.02.2023 17:34
  • Güncelleme: 16.02.2023 19:06
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Düğününde şoku yaşayan gelin: 'Önümüzü kesip, camı yumrukladılar'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de otomobille düğün konvoyunun önünü keserek ve ’silahlı yaralama’ ve ‘yağma’ suçundan yargılanan 3 sanığın davasına devam edilirken, düğününde şoku yaşayan gelin, “Önümüzü kesip, camı yumrukladılar” dedi.

Kayseri Adalet Sarayı 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar B.H., K.K. ve İ.A. ve avukatları katılmazken, müştekiler duruşmadaki yerini aldı.

Mahkemede dinlenen ve düğününde şoku yaşadığını ifade eden gelin, “Makas atarak gelin arabasına yaklaştılar. Kartal Bulvarında yanımıza kadar geldiler. Arabada 4 kişi vardı. Bizim arabayı durdurdular ve direk inip bizim olduğumuz tarafa yöneldiler. Şoför hemen kapıyı kilitledi. Camı yumruklamaya başladılar. O sırada kayınbabam onlara doğru yürüdü. Ellerinde bıçak vardı. Kavga etmeye başladılar ve kayınbabamı bir müddet sürüklediler. Bizden zarf falan istemediler. Kendilerini tanımıyorum ilk kez orda gördüm” dedi.

Damadın babası S.C. ise “Bunların amacı gasptı. Başka bir gayeleri yoktu. Dünyada da mahşerde de affetmiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay, 31 Ağustos 2021 tarihinde Kartal Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Erciyes Bulvarından gelen düğün konvoyu ile Kartal Bulvarında karşılaşan ve içerisinde B.H., K.K. ve İ.A.’nın bulunduğu araç, gelin arabasına yaklaştı. Araçta gelin ve damadın oturduğu tarafa ilerleyen şahıslar kapıyı açmaya çalıştı. Sanıkları durdurmak isteyen damadın babası S.C. ve aracın sürücüsü K.Ç. çıkan arbedede yaralandı. Müştekilerin şikayeti üzerine B.H., K.K. ve İ.A. hakkında ’silahlı yaralama’ ve ’yağma’ suçlarından dava açıldı.

İHA

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