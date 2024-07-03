Dünya kadınları Sivas'ın toprağıyla güzelleşiyor

Güzelliğiyle dillere destan Mısır prensesi Kleopatra’nın güzelliğini borçlu olduğu kil, Sivas’ta bir çok kozmetik ürüne dönüştürülerek dünyaya pazarlanıyor.

Tarih kayıtlarına göre antik Mısır Kraliçesi Kleopatra’nın dahi güzel görünmek için tercih ettiği kilin, binlerce yıl sonra modern üretim teknikleriyle geliştirilen ürünleri güzelliğine düşkünler için tercih edilmeye devam ediyor. Cilt temizliği, nem dengesi, ton eşitliği, genel cilt sağlığını destekleme gibi pek çok fayda sağlayan kil, Sivas’ta bir çok kozmetik ürününe dönüştürülerek dünyaya pazarlanıyor.

“Kil çeşitleri çok farklı özelliklere sahiptir”

Kilin 350 çeşit kozmetik ürüne dönüştürüldüğü Dermokil firmasının Ar-Ge müdürü Elif Ecer, "Kil aslında toprak kökenli bir ham maddedir. Kil mineralleri zamanla kayaçların belirli sıcaklık, basınç, jeotermal ve fiziksel şartların değişimi ile kayaçların zamanla aşınması sonucunda oluşur. Cilt için gerekli mineral bakımından oldukça zengin içeriğe sahip olan kil yüzyıllardır güzellik, sağlık ve temizlik için kullanılan kadim bir bilgidir. Doğada birbirinden farklı özellik ve nitelikte birçok kil çeşidi bulunmaktadır. Her kil varyantı kozmetik ürünlere uygun değildir. Renkleri, mineral değerleri, kullanım amaçları, teknik özellikleri bakımından farklılık gösteren killer AR-GE laboratuvarlarımızda teknik ekibimiz tarafından analiz edilip uygunluğuna göre ilgili kozmetik reçetelerinde konumlandırılmaktadır. Ayrıca Bağımsız ve tarafsız laboratuvarlarda da kendi testlerimizi kontrol edip ondan sonra hangi kil kullanılması gerekiyor? Hangi cilt tipine uygun? Veya saç için, diş için kullanıma uygun olup olmadığına karar veriyoruz” dedi.

“Cilt, saç ve diş sağlığına iyi gelen kilde çok değerli mineraller var”

Kilin içerisinde çok değerli mineraller olduğunu belirten Ecer, “Kalsiyum, sodyum, silisyum, magnezyum, potasyumdan tutun daha birçok cilt sağlığına iyi gelecek ve diş sağlığına çok iyi gelecek değerli mineraller var. Biz kili, hem ağız bakım ürünlerimize, hem de kişisel bakım ürünlerimize hem de saç bakım ürünlerimizde 350 kalem reçetelerimizde yer veriyoruz. Saçta kullandığımız kilin saçı yumuşatma, saçı besleme ve kökten uca besleme özelliğine sahip olduğunu biliyoruz. Cilt bakım ürünlerinde yine her cilt tipi için aslında farklı killer kullanılıyor. Yağlı ciltler için ayrı, karma ciltler için veya kuru ciltler için ihtiyacı olan kil aslında farklı” ifadelerine yer verdi.