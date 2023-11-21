Ebu Ubeyde'den önemli son dakika açıklamaları!

El Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde açıklamalarda bulundu: 'Allah'tan başkasına diz çökmeyeceğiz'

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  • 21.11.2023 04:09
  • Güncelleme: 21.11.2023 04:09
Ebu Ubeyde'den önemli son dakika açıklamaları!

El Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde:

Mücahitlerimiz son üç gün içerisinde 10'u personel taşıyıcı olmak üzere 60 Siyonist askeri aracı hedef almayı başardı.

Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düşmanla çatışmalar hâlâ şiddetli

Mücahitlerimiz düşmana karşı bir dizi özel operasyon gerçekleştirdi ve çok sayıda askeri öldürüp yaraladı.

Cumartesi günü mücahitlerimiz anti-personel cihazlarla bir yaya kuvvetini hedef alarak bazı yaralanmalara sebep oldular ve düşmanın çığlıklarını ve yardım çağrılarını duydular.

Cumartesi günü Gazze'nin güneybatısındaki yaya kuvvetlerine pusu kurduk. Tawam'daki mücahitlerimiz bir asker taşıyıcıyı hedef alarak doğrudan vurdu. Üç asker indi ve anti-personel füzesiyle onların işini bitirdi.

İşgalin bu savaştaki hedefi sivilleri yok etmek ve öldürmek

Düşmanın işlediği suçlarla uğraştığı histerik durum, zafere dair inanç eksikliğinin bir göstergesidir

25 mücahitten oluşan büyük bir elit güç, Rantisi Hastanesi'nde saklanan işgal güçlerine yönelik karmaşık bir saldırı düzenledi, bir mücahitimiz şehit oldu, geri kalan 24 mücahit ise sağ salim üslerine döndü.

Düşmanın suçlarıyla uğraşırken yaşadığı histerik durum, onun zafere olan inançsızlığının bir göstergesidir ve biz, düşmanın halkımıza yönelik soykırımının, onun sonunun ve çöküşünün başlangıcı olduğunu tasdik ediyoruz.

Savaş düğümlerinde sabırsızlıkla cihatçı rollerini bekleyen yüzlerce mücahit var.

Kaynak: Doğru haber

Kurumsal Haber

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