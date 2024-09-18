Eğitimin amacı sözüne Gönüllü Kuruluşlardan destek: 'Hulusi Paşa doğru söylüyor'

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

"Önceki Dönem Milli Savunma Bakanımız olup, halen Kayseri milletvekili olan ve milli Savunma Komisyonu başkanı olan Hulusi Akar paşa, yeni nesillerin eğitimene çok değer veren bir değerimiz.

Paşa Katıldığı bir programda yaptığı konuşmasında! eğitimin amacı “Allah’tan korkma kuldan utanma” bilincini insanlara kazandırmaktır görüşünü dile getirmişti. Bazı! milletimizin dini, milli ve tarihi değerlerine yabancı kalmış çevreler Hulusi paşa ya bu görüşlerinden dolayı tepki gösterdiler ve aleyhine kampanya başlattılar.

Kayseri gönüllü kültür kuruluşları olarak: Hulusi Paşa’yı dile getirdiği “Eğitimin amacı Allah’tan korkma kuldan utanma” bilincini kazandırmaktır, görüşünü yerinde buluyor ve destekliyoruz.

Ona yapılan saldırı ve sataşmaları ise yersiz dayanıksız ve gayri milli buluyor asla kabul etmiyoruz."

