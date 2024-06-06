Ehliyet sınavı dolandırıcılığı: 4 gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Yahyalı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yahyalı ilçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen takipli Kom faaliyeti neticesinde, Yahyalı ilçesinde 4, farklı illerde 6 olmak üzere toplam 10 şüphelinin daha önce ehliyet sınavında başarısız olan kişilerin yerine farklı illerde e-sınav ve direksiyon sınavlarına sürücü kursları aracılığı ile başka şahısların girmesini sağladığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Örgütlü olarak ‘resmi belgede sahtecilik ve ÖSYM Hizmetleri Hakkındaki Kanununa Muhalefet’ suçlarını işlediği tespit edilen ve Yahyalı ilçesinde ikamet eden T. F., V. D., O. N. ve Ş. K. İsimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan yapılan aramalarda şüphelilere ait 3 adet sürücü belgesi, ayrıca başka şahıslara ait 3 adet kimlik fotokopisi, 3 adet adli sicil belgesi fotokopisi, 3 adet okul diploma fotokopisi, 3 adet fotoğraf ele geçirildi. Ayrıca aynı soruşturma dosyası kapsamında farklı illerde ikamet eden 6 şüpheli hakkında adli işlemler başlatılırken Yahyalı ilçesinde gözaltına alınan 4 şüpheli ise adli makamlara sevk edildi.