Ekonomist Uzunoğlu, 'Kuru kontrol ederek enflasyonu düşürme şansına sahip değiliz'

Ekonomist Ömer Uzunoğlu, KayseRadar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘ Ekonomi Sohbetleri’ programına katılarak moderatör Halil İbrahim Öztürk’ün sorularını yanıtladı. Kuru kontrol ederek enflasyonun düşürülemeyeceğini ifade eden Ekonomist Ömer Uzunoğlu, “Özellikle ben sonbaharda döviz noktasında çok ciddi kırılmalar olabileceğini çok ciddi riskler taşıdığımızı ve Türkiye'nin uyguladığı ekonomik modellerin yumuşak karnının da döviz olduğunu bilmesine arz ediyorum. Dolayısıyla yıl sonunda sürprizlerle karşılaşırsak hiç zor gelmesin neredeyse 12 aydan beri aynı rakamlara yakın döviz fiyatları yaşıyorduk şu son birkaç günden beri doların 38'in biraz daha üzerine çıkmazsa izin verdiler şu da bir gerçek ki kuru kontrol ederek enflasyonu düşürme şansına sahip değiliz. Merkez Bankası'nın problemi görebildiğim kadarıyla enflasyon değil de kuru kontrol edebilmek yani bana göre Merkez Bankası’nın görevi enflasyonu kontrol edebilmek olmalıdır. Bir kere hukuk sistemini eşit olarak uygulamanın çaresini arayacağız yani adalet eşit olarak dağıtılacak, uygulanan demokrasi dediğimiz sistem sen ben bana göre size göre değil de bütün vatandaşlara eşit olarak uygulanacak bunu yapmadan bu cendereden çıkabilme şansımız yok. En önemlisi bana göre liyakatli insanları, işten anlayan insanları o işlerin başına getirmeliyiz” şeklinde konuştu.