Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Kedinin yüksek elektrik direğinde mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, titizlikle çalışarak kediyi güvenli bir şekilde aşağı indirdi.

Vatandaşlar, gösterdikleri duyarlılık ve hızlı müdahale için itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hayvan dostu hizmetleriyle bir kez daha takdir topladı.