E.M. Döğerspor: 2- Gültepespor: 0
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme C Grubu'nda zirve mücadelesi veren Döğerspor, ligin 12. haftasında oynadığı maçta Gültepespor'u 2-0 yenerek liderliğe yükseldi.
- 08.01.2024 15:49
- Güncelleme: 08.01.2024 15:49
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme C Grubu’nda zirve mücadelesi veren Döğerspor, ligin 12. haftasında oynadığı maçta Gültepespor’u 2-0 yenerek liderliğe yükseldi.
Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Hüseyin Keğin, Fatih Yıldırım, Mehmet Samet Arpacıktaş
E.M. Döğerspor: İrfan Tiftik, Ramazan Başer, Eren Alkan, Emin Sezer, Kemal Çelik, Ömer Faruk Kalkan, Uğur Karahançer (Remzi Yılmaz dk.83), Batuhan Gümüş, Ahmet Turan Özkan (Hüseyin Çakır dk.65), Furkan Karakaya, Gökhan Yeşilbaş
Gültepespor: Alparslan, Ekber Kaan Şimşek, Berat Doğan (M. Samet Çakır dk.89), Mesut Yılmaz, Yunus Daylak, Turhan Kocadağ, Mesut Aktaş, Resul Nebi Mercimek (Dedehan Durmuş dk.71), Alihan Soyak, Orhan Hasan Narin, Ramazan Aksoy (Mustafa Ünkar dk.89)
Goller: Batuhan Gümüş (dk.10), Furkan Karakaya (dk.80) (E.M. Döğerspor)