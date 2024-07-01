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  • Emniyet Müdürlüğü 'MA' plakalı yabancı uyrukluların araçlarına trafikten men haberlerini yalanladı

Emniyet Müdürlüğü 'MA' plakalı yabancı uyrukluların araçlarına trafikten men haberlerini yalanladı

Dün yabancı uyruklu bir kişinin çocuğu taciz iddiasıyla alevlenen olaylardan sonra yabancı uyrukluların 'MA' plakalı araçlarının trafiğe çıkma yasağı söylentileri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yalanlandı.

Emniyet Müdürlüğü 'MA' plakalı yabancı uyrukluların araçlarına trafikten men haberlerini yalanladı

Kayseri’de Danişmentgazi Mahallesi’nde dün gece çıkan Suriye uyruklu bir kişinin çocuğa taciz olayının ardından, vatandaşların sokaklara çıkarak eylemde bulunmasıyla Suriye uyrukluların araçları ve dükkanları tahrip edildi. Bugün ise sosyal medyada Kayseri’de bulunan ‘MA’ plakalı Suriye uyruklu vatandaşlara ait olan araçların trafiğe çıkma yasağı getirildiği iddiaları ortaya atılmıştı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre ‘MA’ plakalı araçların trafiğe çıkma yasağı iddialarına yalanlama geldi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından ‘MA’ (misafir araç) plakalı Suriye uyrukluların kullandığı araçlara dair herhangi bir yasak getirilmediği öğrenildi.

Haber Merkezi

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