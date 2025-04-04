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  • Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: 3 puanla şehrimize dönüyoruz

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: 3 puanla şehrimize dönüyoruz

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Adana Demirspor'u 2-0'lık skorla yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: 3 puanla şehrimize dönüyoruz

Kayserispor, Süper Ligin 30’ncu haftasında deplasmanda Adana Demirspor’u Kartal Kayra ve Bahoken’in golleriyle 2-0 mağlup etti. Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın maçtan sonra açıklama yaptı. Açıkalın konuşmasında, 
“Önümüzdeki hafta evimizdeyiz; Kasımpaşa maçımız var. Ondan da, mutlak bir şekilde, 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Kayserispor bu çıkışla  inşallah ligi iyi yerde bitirecek. Bu yönde de yönetim olarak, teknik heyetle ve oyuncularla son derece uyumlu çalışıyoruz. Taraftar desteğini bekliyoruz. Çünkü taraftar desteği çok önemli. Maçı kazanmamızda, 3 puan almamızda büyük etkisi oluyor. O yüzden bizleri yalnız bırakmasınlar. Pazar günü saat 16.00’da, bütün Kayseri halkını stadyuma bekliyoruz. Hep beraber güzel bir maç izlemeyi umuyoruz” diye konuştu.

Haber Merkezi

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