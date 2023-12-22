Endonezyalı turistler Erciyes'e hayran kaldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm dünyanın hizmetine sunulan Erciyes Kayak Merkezi, dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri konuk ediyor. Bu çerçevede Türkiye'ye 9087 kilometre uzaklıkta bulunan Asya ülkesi Endonezya'dan Erciyes'e gelen turistler, 'İsviçre ve Alpler yerine buraya gelebilirsiniz. Çok güzel, çok yakışıklı bir dağ' dediler.

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  • 22.12.2023 13:06
  • Güncelleme: 22.12.2023 14:30
Endonezyalı turistler Erciyes'e hayran kaldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm dünyanın hizmetine sunulan Erciyes Kayak Merkezi, dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri konuk ediyor. Bu çerçevede Türkiye’ye 9087 kilometre uzaklıkta bulunan Asya ülkesi Endonezya’dan Erciyes’e gelen turistler, “İsviçre ve Alpler yerine buraya gelebilirsiniz. Çok güzel, çok yakışıklı bir dağ” dediler.

Kayseri’nin simgesi, Türkiye’nin incisi olan kış turizm merkezi olan Erciyes Kayak Merkezi, yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerin de ilgi odağı oluyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Erciyes Master Planı ile Türkiye’nin gözde kayak merkezlerinden biri haline gelen Erciyes Kayak Merkezi, dünyanın dört bir yanından misafirlerini ağırlıyor. Bu çerçevede, Asya ülkesi olan Endonezya’dan bir grup, Kayseri’ye gelerek, Erciyes Kayak Merkezi’ni gezdi. Kayseri Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehiroğlu ile buluşarak tesisi tanımaya çalışan ve bilgiler alan Endonezyalı turistler, ilk defa geldikleri Erciyes’ten ve tesislerden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

“İsviçre ve Alpler yerine buraya gelebilirsiniz”

Erciyes Kayak Merkezi’ne ziyarette bulunan Endonezyalı turistler, buraya gelecek ziyaretçilere de çağrıda bulunarak, “İsviçre ve Alpler yerine buraya gelebilirsiniz. Çok güzel, çok yakışıklı bir dağ var. Böyle güzel bir dağınız varken, diğer yerlere gitmeye gerek yok” ifadelerinde bulundular ve “Erciyes çok güzel, teşekkürler” diyerek sözlerini sonlandırdılar.

“Kar gördüklerinde çok mutlu oldular”

Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehiroğlu da “Erciyes’i sevmişler, hepsinin ilk tecrübesi olduğu için özellikle kar gördüklerinde çok mutlu oldular. Grubun tamamının ilk deneyimi” dedi.

Ellerinde Türk Bayrakları ile kayak merkezini gezen ve Erciyes Dağı’nı keşfeden turistler, Erciyes’e ilk defa ziyarette bulunduklarını ve Erciyes’i çok beğendiklerini belirterek, ‘Güzel Erciyes’ sloganları ile toplu fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmediler.

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İHA

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