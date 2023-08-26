Enerji tesisinin gübre silosu patladı, tarlaları gübre bastı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan Başyazıcı Gübre Tesisi’nin silosunun patlaması sonucu, etrafta bulunan tarla ve yolları gübre bastı.

İlçeye bağlı Buğdaylı Mahallesi ile Akçatepe Mahallesi arasında bulunan Mevsim Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve Başyazıcıoğlu ailesinin işletme sahibi olduğu Başyazıcı Gübre Tesisi’nin gübre silosunda gece saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından silo içerisinde bulunan gübre, tesis etrafındaki tarlalara ve yollara akmaya başladı.

Yaklaşık 1 kilometrelik alana sızan gübre akıntısı, yolu kayganlaştırdığı için sürücülere zor anlar yaşatırken, tesis çalışanları da gece saatlerinden beri tankerlerle silo boşaltma çalışmaları yaptı.