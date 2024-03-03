Eniştesine kurşun yağdırdı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kayınbiraderi tarafından tabancayla vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Eniştesine kurşun yağdırdı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kayınbiraderi tarafından tabancayla vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda. aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen Y.K. ile S.T. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Y.K.. yanında bulunan tabancayla S.T’ye ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken. sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde S.T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kaçan Y.K. polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken. S.T.’nin cansız bedeni ise incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Haberi alarak olay yerine gelen S.T.’nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eniştesine kurşun yağdırdı
Eniştesine kurşun yağdırdı
Eniştesine kurşun yağdırdı
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Talas'a 5 yılda 5 müze
Talas'a 5 yılda 5 müze
9'uncu kattan düşen genç hayatını kaybetti
9'uncu kattan düşen genç hayatını kaybetti
İHH'dan Muhteşem Yetim Dayanışması
İHH'dan Muhteşem Yetim Dayanışması
Seyyide Daloğlu Anadolu Lisesi resim ve ahşap kuş evleri sergisi
Seyyide Daloğlu Anadolu Lisesi resim ve ahşap kuş evleri sergisi
Talas'ta İlyas Yalçıntaş rüzgarı
Talas'ta İlyas Yalçıntaş rüzgarı
4. kattan düşen şahıs ağır yaralandı
4. kattan düşen şahıs ağır yaralandı