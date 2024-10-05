Erciyes 38 FK, Mardin 1969 Spor ile oynadığı maçı kaybetti
Erciyes 38 FK, sezonun 5'inci haftasında deplasmanda Mardin 1969 Spor ile karşılaşan Erciyes 38 FK müsabakayı 1-0'lık sonuçla kaybetti.
Geçen hafta galibiyeti son anlarda kaybeden ve haftaya 5 puanla giren Erciyes 38 FK bugün deplasmanda Mardin 1969 Spor’a konuk oldu. İlk yarısı 0-0 biten maçı var 1-0’lık skorla kaybeden mavi - siyah - beyazlı takım haftayı mağlubiyetle tamamladı.
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