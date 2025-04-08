Erciyes Anadolu Holding'in enerji devi yeniden pazarda

Kayseri merkezli Erciyes Anadolu Holding, enerji alanındaki faaliyetleriyle dikkat çeken RHG Enertürk Enerji'yi, yeni bir ihale süreciyle satışa çıkarıyor. Elektrikli araç şarj ağı işletmeciliği ve yedi hidroelektrik santrali (HES) ile İstanbul Silivri'deki rüzgar enerji santrali (RES) yatırımlarıyla tanınan şirketin toplam kurulu gücü 221,73 MWm.

Erciyes Anadolu Holding'in enerji devi yeniden pazarda

Daha önce iki kez ihaleye çıkarılmış olmasına rağmen henüz satılmamış olan RHG Enertürk Enerji için belirlenen muhammen bedel ise 4.600.000.000 TL olarak belirlendi.

Ihaleye katılım için son başvuru tarihi 7 Nisan Pazartesi günü saat 16.30’du. Bugün, 8 Nisan Salı saat 10.00’da, TMSF’nin Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:143, 34394 Şişli/İstanbul adresinde, yatırımcılar ve yasal temsilciler huzurunda yapılacak. Bu önemli fırsat, enerji sektöründeki gelişmelerin yakından takip edilmesini gerektirecek.

Haber Merkezi

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