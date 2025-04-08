Kızılırmak'ta kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Burunören Mahallesi’nde bulunan geniş Kızılırmak havzası kenarındaki kum ocağında çalışan gençlerden birisi nehir üzerindeki kum yolda yürürken nehre düşerek kaybolmuştu.

Arama Kurtarma çalışmalarına, AFAD ekibinin yanı sıra, Sarıoğlan itfaiyesi, Kayseri Büyükşehir Belediye itfaiyesinden toplam 16 kişilik dalgıç ekibi, 112 ambulansı, UMKE ekibi, Sarıoğlan İlçe Jandarma personeli gönüllü İHH ve Turkuaz arama kurtarma ekibi dün hava kararıncaya kadar devam eden arama çalışmalarına bugün sabah itibarıyla yeniden başladılar.

Sarıoğlan İlçesi Burunören Mahallesi yakınlarında, Kızılırmak Nehri’ne düşen 17 yaşındaki M.Ö’nün arama çalışmalarına 86 kişi ve 1 köpekle devam ediliyor

Kızılırmak'ın geniş bir havzası olduğu ve kıyıda çalışan kepçelerden dolayı arama ve kurtarma çalışmaları güçlükle devam ediyor.