Erciyes Dağı'nda talihsiz kaza: Dağcı 3 saatte kurtarıldı

Olay, L.B.'nin arkadaşıyla birlikte yürüyüş yaptığı sırada meydana geldi. Dengesini kaybeden L.B., düşerek ayağını kırdı. Arkadaşı durumu hemen yetkililere bildirdi ve ihbarın ardından olay yerine UMKE, 112, AFAD ve JAK ekipleri sevk edildi. Ekipler, zorlu arazi koşullarında yaklaşık 3 saat süren bir çalışmanın ardından L.B.'ye ulaştı.

Yaralı dağcıya ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ekipler L.B.'yi dikkatlice indirdi ve ambulansa teslim etti. L.B. daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin bu hızlı ve koordineli çalışması, olası bir hayati tehlikeyi önledi.