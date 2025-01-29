Erciyes'e dış basın ilgisi

Erciyes A.Ş. eliyle işletilen, 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri'nin kış turizminde gözdesi Erciyes Kayak Merkezi, Amerika ve İngiltere'nin önde gelen gazete, dergi ve internet sitelerinin seyahat yazarlarına tanıtıldı.

Erciyes'e dış basın ilgisi

Toplam 112 kilometrelik kayak pisti uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile Türkiye’nin en büyük ve en modern kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, 2024-2025 kış sezonunda da yüz binlerce kayak severi misafir etmeye devam ederken yurt dışından basın mensuplarının da ilgi odağı oluyor.

Bu kapsamda Türkiye Tanıtma ve Geliştirme Ajansı –TGA girişimi ile Amerika ve İngiltere’nin önde gelen gazete, dergi ve internet sitelerinin seyahat yazarlarına Erciyes Kayak Merkezi ve Erciyes’in spor ve doğaseverlere sunduğu diğer imkânlar tanıtıldı.

Kayseri Erciyes A.Ş.’de gerçekleşen tanıtım toplantısında gazetecilere, Erciyes’in sahip olduğu eşsiz kayak imkânları, modern tesisleri ve bölgedeki turizm potansiyeli ile ilgili kapsamlı bir sunum yapıldı. 

Sunumun ardından Kayseri Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı ve Erciyes’in uluslararası turizmdeki yeri hakkında önemli bilgiler verdi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Ak Parti Ekibinden Sağlık Bakanı Memişoğlu'na ziyaret
Ak Parti Ekibinden Sağlık Bakanı Memişoğlu'na ziyaret
Avrupa Kayserili İşverenler Birliği görev dağılımı yapıldı
Avrupa Kayserili İşverenler Birliği görev dağılımı yapıldı
İşletmelerde kasa hesabının eksik veya fazla çıkması durumunda ne yapılır?
İşletmelerde kasa hesabının eksik veya fazla çıkması durumunda ne yapılır?
2 katlı binanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı
2 katlı binanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı
Eczacılar SGK önünde ses yükseltti: 'Hastalar mağdur, eczaneler zorda'
Eczacılar SGK önünde ses yükseltti: “Hastalar mağdur, eczaneler zorda”
Makas atarak kırmızı ışıkta geçen sürücü tespit edilerek cezai işlem uygulandı
Makas atarak kırmızı ışıkta geçen sürücü tespit edilerek cezai işlem uygulandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!