Erciyes'e dış basın ilgisi

Toplam 112 kilometrelik kayak pisti uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile Türkiye’nin en büyük ve en modern kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, 2024-2025 kış sezonunda da yüz binlerce kayak severi misafir etmeye devam ederken yurt dışından basın mensuplarının da ilgi odağı oluyor.

Bu kapsamda Türkiye Tanıtma ve Geliştirme Ajansı –TGA girişimi ile Amerika ve İngiltere’nin önde gelen gazete, dergi ve internet sitelerinin seyahat yazarlarına Erciyes Kayak Merkezi ve Erciyes’in spor ve doğaseverlere sunduğu diğer imkânlar tanıtıldı.

Kayseri Erciyes A.Ş.’de gerçekleşen tanıtım toplantısında gazetecilere, Erciyes’in sahip olduğu eşsiz kayak imkânları, modern tesisleri ve bölgedeki turizm potansiyeli ile ilgili kapsamlı bir sunum yapıldı.

Sunumun ardından Kayseri Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı ve Erciyes’in uluslararası turizmdeki yeri hakkında önemli bilgiler verdi.