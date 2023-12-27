Erciyes Koleji'nden uluslararası gurur

AKS Global Education Awards’ın düzenlediği ‘5. Küresel Okul Ödülleri’ sahiplerini buldu. Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de gerçekleşen, 97 Ülke ve 19 bin başvurunun yer aldığı, eğitim dünyasının önde gelen isimleri ve kurumlarının ödüllendirildiği törende Erciyes Koleji ‘Akademik Mükemmeliyette En İyisi’ ödülüne layık görüldü.

Kayseri’nin eğitim markası ve 30 yıllık köklü temsilcilcisi Erciyes Koleji, ödüllerine bir yenisini daha ekleyerek uluslararası alanda dikkat çeken bir başarıya imza attı. Son 2 yılda ulusal ve uluslararası platformlarda kazanılan 268 başarı sonucunda bu festivalde yerini alarak Türkiye’nin ve Kayseri’nin gururu oldu. Dünya çapında yenilikçi bir eğitim, teknoloji, eğitim yönetimi ve araştırma kuruluşu olan AKS (Alert Knowledge Services) tarafından düzenlenen 2023-2024 Küresel Eğitim Festivali ve Ödülleri’nde Erciyes Koleji, Global School Award kategorisinde Akademik Mükemmeliyette En İyisi ödülünü kurum Genel Müdürü Erdem Örnek teslim aldı.

Küresel Okul Ödülleri töreni hakkında açıklamalarda bulunan Genel Müdür Erdem Örnek, “Eğitim bir milletin, bir ülkenin geleceğidir. Eğitim sistemimizi en iyi noktaya getirme gayretiyle öncelikle marka olarak nitelikli eğitimle, sonra önderlik ve öncülük ettiğimiz gelecek nesillerle geleceğe güçlü adımlarla ilerliyoruz. Gelişim ve inovasyon ilkelerini eğitim sistemine entegre etmiş bu büyük ailenin bir ferdi olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Dünya çapında eğitim nobelleri olarak da anılan bu prestijli ödülü Cumhuriyetimizin 100.yılına, şehrimize ve ülkemize armağan ediyor, bu yolda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.