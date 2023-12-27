Tarihi Sokullu Mehmet Paşa Bedesteni'nin, Kent Müzesine dönüştürülmesi çalışmaları devam ediyor

Niğde Belediyesi tarafından Tarihi Sokullu Mehmet Paşa Bedesteni’nin, Kent Müzesine dönüştürülmesi çalışmaları devam ederken, sahip oldukları tarihi nesnelerin Kent Müzesi’nde sergilenmesini isteyen vatandaşlara çağırıda bulunuldu.

Niğde Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kent kültürünü yansıtan ve tarihi değeri olduğu düşünülen; kıyafetler, araç ve gereçler ile belge ve fotoğrafların, kayıt altına alınarak Kent Müzesi’nde sergilenmek üzere Niğde Belediyesi’ne bağışlanması istendi. Niğde Belediyesi, Osmanlı Sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa’nın 16. Yüzyılda yaptırdığı tarihi bedesteni kentin kültür, sanat ve edebiyatının yanı sıra, geçmişten bu güne yaşam tarzının yansıtılacağı Kent Müzesi’ne dönüştürme çalışmalarını sürdürüyor. Niğde Belediyesi’nin kentin tarihi ve turistik değerlerinin korunup gelecek nesillere aktarılması noktasında önemli projeleri arasında yer alan Kent Müzesi için tarihi değer taşıyan nesnelerin, müzenin envanterine alınması çalışmaları da başladı.

Niğde’nin önde gelen isimlerinin silikon heykelleri, saat kulesi, Alaaddin Camii ve Akmedrese gibi yapıların maketleri Niğde yöresine ait halı ve kilimler ile kıyafetlerin sergileneceği Kent Müzesi’nde, sahip oldukları tarihi nesnelerin de sergilenmesini isteyen vatandaşlara Niğde Belediyesi tarafından çağrı yapıldı. Niğde Belediye Başkanlığınca yapılan çağrıda, tarihi değeri olan kıyafetler, Niğde mutfağını simgeleyen araç ve gereçler, belgeler ve eski fotoğraflarının sergilenmesini isteyen vatandaşların Niğde Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ne müracaat ederek, bağışlamak istedikleri nesneleri kayıt altına aldırmaları istendi.

Öte yandan 500 yıllık tarihi bedestenin Kent Müzesine dönüştürülmesi çalışları devam ediyor. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’in de yakından takip ettiği çalışmalar kısa süre içinde tamamlanarak, Niğde Kent Müzesi ziyarete açılacak.