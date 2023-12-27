Tarihi Sokullu Mehmet Paşa Bedesteni'nin, Kent Müzesine dönüştürülmesi çalışmaları devam ediyor

Niğde Belediyesi tarafından Tarihi Sokullu Mehmet Paşa Bedesteni'nin, Kent Müzesine dönüştürülmesi çalışmaları devam ederken, sahip oldukları tarihi nesnelerin Kent Müzesi'nde sergilenmesini isteyen vatandaşlara çağırıda bulunuldu.

PAYLAŞ
  • 27.12.2023 11:07
  • Güncelleme: 27.12.2023 11:07
Tarihi Sokullu Mehmet Paşa Bedesteni'nin, Kent Müzesine dönüştürülmesi çalışmaları devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde Belediyesi tarafından Tarihi Sokullu Mehmet Paşa Bedesteni’nin, Kent Müzesine dönüştürülmesi çalışmaları devam ederken, sahip oldukları tarihi nesnelerin Kent Müzesi’nde sergilenmesini isteyen vatandaşlara çağırıda bulunuldu.

Niğde Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kent kültürünü yansıtan ve tarihi değeri olduğu düşünülen; kıyafetler, araç ve gereçler ile belge ve fotoğrafların, kayıt altına alınarak Kent Müzesi’nde sergilenmek üzere Niğde Belediyesi’ne bağışlanması istendi. Niğde Belediyesi, Osmanlı Sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa’nın 16. Yüzyılda yaptırdığı tarihi bedesteni kentin kültür, sanat ve edebiyatının yanı sıra, geçmişten bu güne yaşam tarzının yansıtılacağı Kent Müzesi’ne dönüştürme çalışmalarını sürdürüyor. Niğde Belediyesi’nin kentin tarihi ve turistik değerlerinin korunup gelecek nesillere aktarılması noktasında önemli projeleri arasında yer alan Kent Müzesi için tarihi değer taşıyan nesnelerin, müzenin envanterine alınması çalışmaları da başladı.

Niğde’nin önde gelen isimlerinin silikon heykelleri, saat kulesi, Alaaddin Camii ve Akmedrese gibi yapıların maketleri Niğde yöresine ait halı ve kilimler ile kıyafetlerin sergileneceği Kent Müzesi’nde, sahip oldukları tarihi nesnelerin de sergilenmesini isteyen vatandaşlara Niğde Belediyesi tarafından çağrı yapıldı. Niğde Belediye Başkanlığınca yapılan çağrıda, tarihi değeri olan kıyafetler, Niğde mutfağını simgeleyen araç ve gereçler, belgeler ve eski fotoğraflarının sergilenmesini isteyen vatandaşların Niğde Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ne müracaat ederek, bağışlamak istedikleri nesneleri kayıt altına aldırmaları istendi.

Öte yandan 500 yıllık tarihi bedestenin Kent Müzesine dönüştürülmesi çalışları devam ediyor. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’in de yakından takip ettiği çalışmalar kısa süre içinde tamamlanarak, Niğde Kent Müzesi ziyarete açılacak.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'Şehitler için Yılbaşı Programları Olmasın'

'Şehitler için Yılbaşı Programları Olmasın'

Overlokçu Kapınıza Geldi

Overlokçu Kapınıza Geldi

Buğdaylı cinayeti sanıklarına ceza yağdı

Buğdaylı cinayeti sanıklarına ceza yağdı

Kayseri'de şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu

Kayseri'de şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu

Şirintepe Akıl Küpü Kütüphanesi'nde sona yaklaşıldı

Şirintepe Akıl Küpü Kütüphanesi'nde sona yaklaşıldı

En 'özel' bilim fuarı

En 'özel' bilim fuarı

Çok Okunanlar
1
Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

2
Başkan Gülsoy: 'İsrail - Filistin ve Rusya - Ukrayna faktörü Türkiye iç piyasası üzerinde etkili oluyor'

Başkan Gülsoy: 'İsrail - Filistin ve Rusya - Ukrayna faktörü Türkiye iç piyasası üzerinde etkili oluyor'

3
Başkan Büyüksimitci, 'İhracatımız aylık bazda artmaya devam ediyor'

Başkan Büyüksimitci, 'İhracatımız aylık bazda artmaya devam ediyor'

4
Başkan Gülsoy: 'Olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme göstermesi memnuniyet vericidir'

Başkan Gülsoy: 'Olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme göstermesi memnuniyet vericidir'

5
OSB Başkanı Yalçın: 'İhracat arıtışı için sektörel kredi destekleri verilmeli'

OSB Başkanı Yalçın: 'İhracat arıtışı için sektörel kredi destekleri verilmeli'

6
İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı görevden alındı

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı görevden alındı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye Harp Malulü Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi tarafından şehitler için mevlidi şerif okutuldu

Türkiye Harp Malulü Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi tarafından şehitler için mevlidi şerif okutuldu

Kayseri'ye Erciyes OSB Müjdesi

Kayseri’ye Erciyes OSB Müjdesi

DAHA FAZLA
Genç avukat kalbine yenik düştü

Genç avukat kalbine yenik düştü

Durdurulan çekicide 400 paket kaçak sigara bulundu

Durdurulan çekicide 400 paket kaçak sigara bulundu

20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu

20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu

Belediye Başkan Adaylarının Netleşmesi Seneye kaldı

Belediye Başkan Adaylarının Netleşmesi Seneye kaldı

Vali Çiçek: 'Her mahallede bir spor okulumuz olsun istiyoruz'

Vali Çiçek: 'Her mahallede bir spor okulumuz olsun istiyoruz'