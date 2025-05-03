Erciyes, Romanya ve Karayipler'den gelen gençleri hayran bıraktı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projelerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi; uluslararası alanda dikkat çekmeye devam ediyor. Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi’nin yürüttüğü Erasmus Projesi kapsamında Romanya ve Karayipler’den gelen öğrenciler, Erciyes Dağı’nı ziyaret ederek, hem karla hem de Türkiye’nin önde gelen kış turizm merkeziyle ilk kez tanıştı. Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi öğrencileri, Erasmus projesi kapsamında Romanya ve Karayipler’den gelen öğrenciler ile birlikte Erciyes’i ziyaret etti. Öğrencilere Erciyes’in potansiyeli hakkında kapsamlı bir sunum yapılırken, 19 mekanik tesis, 41 pist ve toplamda 112 kilometre uzunluğundaki kayak alanı ile Erciyes’in sunduğu imkânlar anlatıldı. Katılımcılar, dağın yalnızca bir kayak merkezi değil, aynı zamanda dört mevsim turizm vadeden uluslararası bir cazibe noktası olduğuna tanıklık etti. Erciyes’in büyüleyici manzarası karşısında adeta büyülenen heyet, karla ilk kez tanışmanın heyecanını yaşadı. Erciyes’in büyüleyici manzarasına karşı fotoğraflar çektiren öğrenciler, bu anları ölümsüzleştirdi. Türkiye’nin ilk destinasyon yönetim şirketi olan Erciyes A.Ş. tarafından profesyonel biçimde işletilen merkez, ilgi odağı haline gelmeye devam ediyor.

Uluslararası Dağ Kurtarma Komisyonu (ICAR) üyeliğini daha önce kazanan Türkiye’nin ilk ve tek kayak merkezi olma unvanını taşıyan Erciyes, bu alandaki profesyonel yaklaşımıyla uluslararası güvenilirliğini pekiştiriyor. Her yıl büyüyen altyapısı ve artan ziyaretçi sayısıyla Erciyes, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin vizyoner yaklaşımı sayesinde Türkiye’nin önde gelen kayak destinasyonlarından biri olmayı sürdürüyor.