Erciyes'te 2024 meşaleler ile karşılandı
Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde turistler, yeni yılı meşalelerle kayarak karşıladı.
- 01.01.2024 00:14
- Güncelleme: 01.01.2024 12:11
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi’nde turistler, yeni yılı meşalelerle kayarak karşıladı.
Erciyes Kayak Merkezi Tekir Pisti’nde yerli ve yabancı turistler meşaleli gece kayağı yaptı. Yeni yılı meşalelerle kayarak karşılayan turistlere Erciyes AŞ Pist Güvenlik Ekibi ile Snow Akademi Kayak Okulu eğitmenleri eşlik etti. Zirvede havai fişekler de patlatıldı.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN