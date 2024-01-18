Erciyes'te sömestir hareketliliği

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, sömestir tatili öncesinde Erciyes’te otellerin yüzde 80 dolduğunu söyleyerek, "Kayak tatili yapmak isteyenler için Erciyes çok iyi bir destinasyon" dedi.

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’te sömestir tatilinin hareketliliği başladı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 80’i bulurken, dağda bulunan 41 pistin 25’i de açıldı. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, "Biz, ’sömestirde kayak keyfi Erciyes’te yapılır’ diyoruz. Sömestir tatili başladı, ilgi artıyor. Özellikle yarından itibaren çok otellere girişler var. Şu anda aldığım son rakamlara göre bu 15 günlük süreçle ilgili yüzde 80 civarında rezervasyonlar yapıldı. Ben bir kere daha çağrımı yenileyeyim. Kayak tatili yapmak isteyenler için Erciyes çok iyi bir destinasyon. Türkiye’nin en modern tesislerine sahip. Çok güzel sosyal tesislerimiz var. Hem Erciyes otelleri için hem de kent otelleri için biraz acele etsinler. Erciyes’te 3 bine, şehrimizde de 10 bine yakın yatak kapasitemiz var. Bizim Erciyes’imizin gerek yolu gerekse yakınlığı açısından 20 dakikada kentteki otelden Erciyes’e çıkılabiliyor. O yüzden kent otellerimiz de çok tercih ediliyor. İnşallah sömestir dolu dolu geçecek. Gerek Erciyes AŞ gerekse de özel sektör, esnaflarımız ve otellerimiz hazırlıklarını tamamladılar. İnşallah hep beraber güzel bir sömestir zamanı geçireceğiz" dedi.

"Erciyes bir vizyon projesi"

Erciyes’in bir vizyon projesi olduğunu kaydeden Elcuman, "Mehmet Özhaseki Bakanımız böyle bir vizyonu şehrimize ve ülkemize kazandırdı. Sonra gelen başkanlarımız ve en son Memduh başkanımız da bu vizyonu devam ettirdi. Erciyes’e 200 milyon euronun üzerinde yatırım yaptık. Biz sezonu çok önce açtık. Hatta kar yağmamasına rağmen birçok kış turizm merkezinden önce açtık. Yapay karlama sayesinde. Pistlerimizin yüzde 60’a yakınını karlayabiliyoruz. Beklediğimiz kar da dün geldi. Birkaç santim yağıyordu ama 2 gündür oldukça yoğun bir kar yağışı var. Yapay karlamayla 15 pistimizi açmıştık. Bizim 41 tane pistimiz var. Birkaç gün içerisinde de 25 pistimizi açacağız. Develi Kapı’dan mekanik tesisi kullanarak kaymaya başlayan kayakçımız Hacılar Kapı’da bunu sonlandırabilecek. Bütün kapılarımızı birbirine bağladık. İnşallah sezona hazırız" ifadelerini kullandı.

"Rusya-Ukrayna savaşı turizmi etkiledi"

Rusya-Ukrayna savaşının Erciyes’i etkilediğinin altını çizen Hamdi Elcuman, "Türkiye turizmi ile beraber dünya turizmini de çok etkiledi. Erciyes’e 10 tane charter sefer geliyordu ama maalesef bu sene bir Polonya’dan bir de Çek Cumhuriyeti’ne olmak üzere iki charter var. Biz yurt dışı tanıtımına çok ağırlık verdik. Yurt içinde zaten tanınıyoruz. Bu yurt dışına tanıtımına ağırlık vermemizi şu anda tabiri caizse ekmeğini yiyoruz. Otellerden aldığım verilere göre şu ana kadar 25 ülkeden turist ağırlamışız. Charter Polonya’dan, Çek Cumhuriyeti’nden geliyor ama Erciyes’i biliyorlar. Çünkü biliyorsunuz kayakçılar biraz maceraperesttir. Sürekli farklı lokasyonları, farklı pistleri denemeyi isterler. Amerika Birleşik Devletleri’nden, Endonezya’dan, Malezya’dan, Rusya’dan, Ukrayna’dan, Almanya’dan ve Avusturya’dan bile turistlerimiz var. Bu sayının giderek artacağını umuyorum. Biz charter seferlerini yine arttırmak istiyoruz. Şu anda onunla ilgili yoğun çalışmalarımız var. İngiltere pazarıyla çok yoğun çalışıyoruz. Gelecek sene eğer başarabilirsek İngiltere’den charter sefer başlatacağız. Almanya ve Sırbistan Karadağ ile görüşmelerimiz var. Charter seferler çok lokomotif oluyor. Diğer türlü 2 uçak değişiyor ve yine bir hava yolu firmamız direkt uçuyor. Onun da çok avantajını yaşıyoruz. Onlar da Avrupa’dan turist getiriyorlar ama sayıyı arttırmak için var gücümüzle çalışıyoruz" şeklinde konuştu.