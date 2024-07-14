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  • Erciyes'te üzerlerine kaya düşen dağcılar 6 saatlik operasyonla kurtarıldı

Erciyes'te üzerlerine kaya düşen dağcılar 6 saatlik operasyonla kurtarıldı

Erciyes Dağı'nda yürüyüş yaparken üzerlerine kaya düşerek yaralanan dağcılar, 6 saatlik operasyon sonrası kurtarıldı. Yaralı 2 dağcı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Erciyes'te üzerlerine kaya düşen dağcılar 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kayseri GündemEditör

Erciyes Dağı’nda yürüyüş yaparken üzerlerine kaya düşerek yaralanan dağcılar, 6 saatlik operasyon sonrası kurtarıldı. Yaralı 2 dağcı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Erciyes dağı Şeytan Deresi mevkiinde 3 kişilik dağcı grubunun yürüyüş yaptıkları sırada üzerlerine kaya parçası düştü. Daha sonra yaklaşık 300 metre yuvarlanan dağcılardan 2 tanesi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, JAK, jandarma, sağlık, Erciyes A.Ş. ve Yesevi Hareketi Derneği ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından 6 saat süren operasyonla yaralı Belgin G. ile Ahmet K., dağdan indirilerek ambulansa teslim edildi.

İlk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar daha sonra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

Erciyes'te üzerlerine kaya düşen dağcılar 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Erciyes'te üzerlerine kaya düşen dağcılar 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Erciyes'te üzerlerine kaya düşen dağcılar 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Erciyes'te üzerlerine kaya düşen dağcılar 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Erciyes'te üzerlerine kaya düşen dağcılar 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Erciyes'te üzerlerine kaya düşen dağcılar 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
İHA
Kayseri Gündem

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