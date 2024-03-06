Erciyes'te 'Vur patlasın çal oynasın'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’na ev sahipliği yapacağı Türkiye’nin incisi Erciyes’te konserler, spor aktiviteleri ve birçok farklı aktivite ile kış festivali düzenlenecek.

Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından dünyanın en prestijli yarışlarından biri olarak kabul edilen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Motosiklet Federasyonu destekleri ile Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. tarafından Türkiye’de ilk kez Erciyes’te yapılacak. Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası kapsamında Kayseri’nin zirvesinde yapılacak Erciyes KışFest, dev konserler, Dj performansları, eğlenceli yarışlar ve kar oyunları ile 3 gün boyunca eğlenceye doyuracak. Katılımcılar Şampiyona boyunca eğlenceli yarışmalar, spor aktiviteleri, konserler ve birçok farklı aktivite ile hem şampiyonanın hem de kış festivalinin keyfini çıkaracak. 3 gün boyunca pek çok markanın çeşitli aktiviteleri, spor etkinliklerinin de yer alacağı festivalde Ferhat Göçer ve İrem Derici gibi sanatçılar konser verecek. Ünlü sanatçıların sahne alacağı konserler, vatandaşlara ücretsiz olacak. 8 Mart Cuma saat 14.00’te DJ Funky, 15.00’te Asude Cemre’nin sahne alacağı festivalde, 9 Mart Cumartesi 12.00’de sanatçı Ferhat Göçer hayranlarıyla buluşacak. Yine festival kapsamında 10 Mart Pazar günü saat 12.00’de ise sanatçı İrem Derici, sevenlerine coşkulu anlar yaşatacak.

İrem Derici, Erciyes’te hayranları ile buluşacaklarını belirterek, “Erciyes hazırsa Dünya Şampiyonası ilk kez Erciyes’te olacak, 10 Mart’ta ben de orada olacağım. Hepinizi bekliyorum, Kayseri’de görüşmek, çok eğlenmek dileğiyle” dedi.