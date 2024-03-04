Ergüneş Ailesi'nin Acı Günü

Kayseri Nevşehir Karayolu'nda zincirleme kazada vefat eden Kayserili eşler Metin ve Servet Ergüneş'in ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Ergüneş Ailesi'nin Acı Günü

Kayseri Nevşehir Karayolunda, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir aracın sebep olduğu ve üç kişinin vefat ettiği kaza bu gece meydana geldi.

Huzur Malzemecilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Metin Ergüneş ve eşi Servet Ergüneş bulundukları araçta hayatını kaybettiler.

vefat eden eşlerin cenazesi bugün ikindi namazını müteakip, Hulusi Akar Camii'de kılındıktan sonra Asri Mezarlık'ta defnedilecektir.

Merhum ve merhumeye Allah'tan rahmet, geride kalan ailelerine sabrı Cemiller niyaz ederiz.

Haber Merkezi

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