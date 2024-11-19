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Erkilet Havalimanı'ndan 10 ayda 2 milyon 208 bin kişi uçtu

Kayseri Havalimanı'nda 2024'ün ilk 10 ayında 2 milyon 208 bin 208 kişiye hizmet verildi.

Erkilet Havalimanı'ndan 10 ayda 2 milyon 208 bin kişi uçtu
Kayseri GündemEditör

Kayseri Havalimanı’nda 2024’ün ilk 10 ayında 2 milyon 208 bin 208 kişiye hizmet verildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından yapılan açıklamada; Kayseri Havalimanı’nda ekim ayı içerisinde bin 442 uçak iniş ve kalkış yaparken, 231 bin 965 kişiye hizmet verildi. Ayrıca, 2 bin 784 ton da yük taşındı.

İlk 10 ayda 2 milyon 208 bin 208 kişiye hizmet verildi

Ayrıca, Kayseri Havalimanı’nda 2024’ün ilk 10 ayında; 14 bin 403 uçak iniş ve kalkış yaparken, 2 milyon 208 bin 208 kişiye de hizmet verildi. 10 ayda; 26 bin 477 ton da yük taşındı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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