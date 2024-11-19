Erkilet Havalimanı'ndan 10 ayda 2 milyon 208 bin kişi uçtu

Kayseri Havalimanı’nda 2024’ün ilk 10 ayında 2 milyon 208 bin 208 kişiye hizmet verildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından yapılan açıklamada; Kayseri Havalimanı’nda ekim ayı içerisinde bin 442 uçak iniş ve kalkış yaparken, 231 bin 965 kişiye hizmet verildi. Ayrıca, 2 bin 784 ton da yük taşındı.

İlk 10 ayda 2 milyon 208 bin 208 kişiye hizmet verildi

Ayrıca, Kayseri Havalimanı’nda 2024’ün ilk 10 ayında; 14 bin 403 uçak iniş ve kalkış yaparken, 2 milyon 208 bin 208 kişiye de hizmet verildi. 10 ayda; 26 bin 477 ton da yük taşındı.