Ersoy: 'Burada hakkımızı savunduk ve bir oyumuzu da heba ettirmedik, ettirmeyeceğiz'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Pınarbaşı’ndaki seçimin iptal edilmesine yönelik, "Biz normal şartlar altında zaten bu seçimi kazandık ama sanki CHP kazanmışta biz orada kavga ile seçimi iptal ettirmişiz. Her kavgayla seçim iptal olursa herkes bir yerde kavga eder ve herkes seçim kazanır. Kavgayla seçim iptal ettirilmez" dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; İl Başkanı Seyit Demirezen ve MHP Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu ile beraber il binasında düzenlediği basın toplantısında iptal edilen ve 2 Haziran’da tekrarlanacak olan Pınarbaşı’ndaki seçime ilişkin konuştu. İlk olarak kendilerinin sözlü ve fiziki saldırıya uğradıklarını kaydeden Ersoy; algı yapıldığını söyleyerek, "Pınarbaşı’nda bize göre önde olduğumuz seçimde gidip bizzat şehir olduğumuz olaylar neticesinde il, ilçe ve yüksek Seçim Kurulunun ortak kararı ile ve 15 hakimin bulunduğu heyetlerde 15 hakiminde lehimize karar vermesiyle partimiz haklı bulundu ve seçimler 2 Haziran’da tekrar yapılacak. Biz isterdik ki kazandığımız seçimi bir daha sandığa taşımayalım ama bu kadar hukuksuzluğun, usulsüzlüğün ve hırsızlığın olduğu yerde bir de suç bastırır gibi, sanki biz suçluymuşuz gibi bir algı operasyonu yapmaya çalıştılar. Bunun adı her şeyden önce ahlaksızlıktır. Benim yapımı herkes bilir. Ben yapmış olduğum bir şeye “yaptım” derim. Orada kurdukları bir yapı var, onu işletiyorlar. Biz oylarımızı birleştirme tutanaklarında başka yerlere kaydırıyorlar. Bunlar tutanaklarda var. Mühürsüz oy çuvalları ortada geziyor. Gece gidip imza attırmaya gayret gösteriyorlar ki değiştirdikleri tutanakları legal hale getirmek için. Biz bunlara “dur” demek için gittiğimizde de hem fiziki olarak saldırıyorlar hem de sözlü olarak saldırıyorlar. Öncelikle kurduğum sinkaflı kelimelerden dolayı bütün milletimizden özür diliyorum. Bizi o hale getirecek kim varsa da onların yapmış oldukları davranışlardan dolayı bugün yine aynı tavrı gösterseler aynı reaksiyonları vereceğimizin de altını çizmek istiyorum. Size fiziki olarak saldıracaklar, bir milletvekiline küfredecekler, “kimsin lan” sen diyecekler ama biz gidip tepki gösterdiğimizde videoya alınan bir yapı var" ifadelerini kullandı.

"Biz ’hırsız var’ dedik"

Ersoy; "Bunların hepsini kamuoyu izledi. Biz kavga çıkarttığımız için seçimler iptal olmuş gibi algı yapmak isteyenlere şunu söylüyorum. Hırsızlık yaptınız, usulsüzlük yaptınız, algı yaptınız ve buna şahit tuttuğum milletvekili bazında bir kişi de kendi partisinin baskılarıyla farklı şeyler söylüyor. Ben “karakolda doğru söylüyor, mahkemede şaşıyor” diyorum, “benim hayatım boyunca mahkemeyle hiç işim olmadı” diyor. Ben ondan bahsetmiyorum. Herkes oradaydı. Hakim ve savcı odadaydı. Neler söylediğini hepimiz biliyoruz. Kendisinin bu seçimlerin bu şartlarda olmaması gerektiğini, gerekiyorsa yeniden yenilenmesi gerektiğini söyledi. Yalan söylemeyeceğimi de herkes bilir. Şunu yapsa daha etik olur. “Seçimlerde bu atmosferde doğru bir sonucun çıkması mümkün değildi, bende bunu ifade ettim” dese kendisine saygı duyarız" dedi.

"Biz normal şartlar altında zaten bu seçimi kazandık ama sanki CHP kazanmışta biz orada kavga ile seçimi iptal ettirmişiz"

Biz şeffaf, herkesin demokratik iradesini ortaya koyduğu ve ortaya koyduktan sonra sandıktan çıktığı bir yapı istiyoruz" diyen MHP’li Ersoy; "Bizim istediğimiz bu, başka bir şey istemiyoruz. Biz normal şartlar altında zaten bu seçimi kazandık ama sanki CHP kazanmışta biz orada kavga ile seçimi iptal ettirmişiz. Her kavgayla seçim iptal olursa herkes bir yerde kavga eder ve herkes seçim kazanır. Kavgayla seçim iptal ettirilmez. Biz orada bulunan usulsüzlüklere tepki verdik ama biz “ne oluyor” diye sormaya başladığımızda fiziki saldırı ve küfür CHP’liler tarafından yapıldı. Bu kısmı bizim arkadaşlarımız kayda almadı. Biz tepki vermeye başladıktan sonra ondan sonra kamera görüntüleri çıktı. Siz yaptığınız şeyleri neden söylemiyorsunuz. Orada kabul ettiklerini niye şimdi söylemiyorsunuz. Zaten kamuoyu anlayacağını anladı. Biz hukukla ilerdik. Benim tarafımdan bir hakimin mağdur edildiğini düşünen CHP’li arkadaşlarımız var ama 15 hakimin vermiş olduğu karara bir türlü saygı göstermiyorlar ve “bu siyasi karar” diyorlar. MHP’nin Yüksek Seçim Kurulunda ret aldığı onlarca başvuru var. Bu kararı verenlerde aynı hakimler oldu, ona niye bir şey demiyorsun. Kavgayla bir şey olmaz ama usulsüzlükler tespit edilmiş ve yapan arkadaşlar belirli. Onun için burada hakkımızı savunduk ve bir oyumuzu da heba ettirmedik ve ettirmeyeceğiz. Yarın farklı bir sonuçta çıkabilir. Bu seçimdir. Seçimin garantisi olmaz. Biz bu seçimin sonuçlarına ne çıkarsa çıksın saygı gösteririz ama hukuk çerçevesinde. Milletimizin iradesi bizim başımızın tacı ama MHP’nin oylarını çalmaya çalıştığınızda biz de buna tepki gösteririz" şeklinde konuştu.

"CHP’nin riyakârlıkla bezeli siyaseti Pınarbaşı da ayyuka çıkmıştır"

MHP İl Başkanı Seyit Demirezen de, "Gerçekleşen yerel seçimlerde aziz milletimizle beraber Kayserili saygıdeğer hemşerilerimiz de demokratik iradelerini göstermiştir. Bununla beraber ne yazık ki Pınarbaşı ilçemizde CHP’li bazı görevlilerin siyasi ahlak ve nezaketle uzlaşmayacak, hukuk dışı eylemleri de tatsız olaylara sebebiyet vermiştir. Bilindiği üzere; CHP’nin Pınarbaşı seçimlerinde yapmış olduğu hukuksuzluklar sebebiyle seçimler iptal edilmiş, CHP’nin riyakârlıkla bezeli siyaseti Pınarbaşı da ayyuka çıkmıştır. Ne yazık ki CHP’li malum görevlilerin usulsüzlükleri, gayri yasal tutumları ve demokratik olmayan yaklaşımları seçimlere şaibe düşürmüştür.

Bunun neticesinde ise 2 Haziran’da seçim yenilenme kararı alınmıştır. Pınarbaşılı hemşerilerimiz ve dava arkadaşlarımız müsterih olsunlar, MHP’ye verilen her bir helal oyun takipçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz.

İnşallah Pınarbaşılı hemşerilerimiz 2 Haziran’da bir ve beraber olarak kenetlenecek, hırsıza, arsıza ve Pınarbaşı’nın huzurunu kaçırmaya çalışan CHP ve anarşist zihniyetine fırsat vermeyecek, iradesiyle MHP ve Cumhur İttifakı’nın yanında yer alarak Sayın Memduh Uzunluoğlu’nu yeniden ve yüksek bir oyla göreve getirecektir" diye konuştu.

Milli Yol Partisi seçimde MHP’yi destekleyecek

Milli Yol Partisi Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Servet Kantekin de, 2 Haziran’da yapılacak olan seçimde MHP’yi destekleyeceğini belirterek, şunları söyledi:

"1 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerde Pınarbaşı belediye başkanlığına Milli Yol Partisi’nden aday olarak bin 617 oy aldım ve seçimde oy kullanan hemşerilerimizin yüzde 10.59’unun teveccühüne mazhar oldum. Bilindiği üzere tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle ilçe seçim kurulu, il seçim kurulu ve yüksek seçim kurulu tarafından iptal edilen Pınarbaşı belediye başkanlığı seçimi 2 Haziran tarihinde yenilenecek. Pınarbaşı’nda belediye başkanlığı yapan dedem rahmetli gibi güzel ilçemizin daha iyi bir geleceğe kavuşması adına belediye başkanlığına aday olduğum seçimlerdeki sonuç ve bugün gelinen noktada Pınarbaşı’mızın geleceği için bir karar almam gerekti. Tekrarlanacak olan seçimde ilçemizin aydınlık geleceğine yol açmam gerektiğine inandığım için. Yarınlarımızın teminatı olan güzel Pınarbaşı’mızın geleceğinin kararmaması için. Dünya görüşümüzü şekillendiren Ülkücü hareketin siyasi temsilcisi olan, gönül dünyamda da kıymetli bir yeri bulunan Milliyetçi Hareket Partisi lehine, MHP Belediye Başkan adayı Menduh Uzunluoğlu’nu desteklemek üzere çekilme kararı aldım. Pınarbaşı ilçemizde birliğin, beraberliğin, huzurun, güvenin sağlanması dışında hiçbir beklentimiz ve talebimiz olmaksızın yapmış olduğumuz birçok istişare sonucunda vermiş olduğumuz bu kararımızın Pınarbaşı ilçemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" hepinize saygılarımı sunuyorum."