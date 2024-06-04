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  • ERÜ 21. Geleneksel Spor Şenliği'nin ödül töreni düzenlendi

ERÜ 21. Geleneksel Spor Şenliği'nin ödül töreni düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından geleneksel olarak düzenlenen 21. Geleneksel Spor Şenliği'nin ödül töreni gerçekleştirildi.

ERÜ 21. Geleneksel Spor Şenliği'nin ödül töreni düzenlendi
Kayseri GündemEditör

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından geleneksel olarak düzenlenen 21. Geleneksel Spor Şenliği’nin ödül töreni gerçekleştirildi.

Süleyman Demirel Spor Salonu’nda düzenlenen ödül törenine, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Hakan Aydın, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Afşın Alper Cerit, fakülte dekanları, akademisyenler ile sporcular katıldı. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, ödül töreninde yaptığı konuşmada spor şenliğinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Müsabakalarda derece alan takımları kutlayan Rektör Prof. Dr. Altun, Erciyes Üniversitesi’nin sportif faaliyetlerde de her zaman öncü bir üniversite olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından 15 Nisan- 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında personel ve öğrencilerden oluşan 85 takım ve bin 200 sporcunun katılımları ile Basketbol, Satranç, Voleybol, Masa Tenisi, Mini Futbol, Salon Okçuluk müsabakalarında dereceye giren takımlara, madalya ve kupaları takdim edildi.

Ödül töreni fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

ERÜ 21. Geleneksel Spor Şenliği'nin ödül töreni düzenlendi
ERÜ 21. Geleneksel Spor Şenliği'nin ödül töreni düzenlendi
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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