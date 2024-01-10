ERÜ'de dostluk rüzgarı esti

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Futbol Takımı ile Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Futbol Takımı arasında dostluk maçı yapıldı.

Maç öncesi konuşan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, “Bu manada düzenlediğimiz mini bir program, mini bir antrenman maçı diyelim. Ben basın mensuplarımıza da şimdiden başarılar diliyorum. Ama burada kazanan dostluk olacaktır kesinlikle. Biz üniversite olarak, İletişim Fakültesi olarak bu konularda her zaman birlik beraberlik içerisinde hareket ediyoruz” dedi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ da yaptığı konuşmada “Geçmişte bu tür müsabakalar organize ediliyordu. Yeniden başlıyor olmak bizi de mutlu etti. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bugün burada bizleri ağırladıkları için Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun’a çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Maçın sonucu 8-7 sona erse de her zaman olduğu gibi yine dostluk kazandı.