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ERÜ'den 'Sporsuz Yaşam Susuz Hayata Benzer' etkinliği

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri topluma hizmet uygulamaları dersi çerçevesinde İldem Şehit Necmettin Bayraktar Ortaokulu'nda 'Sporsuz Yaşam Susuz Hayata Benzer' etkinliği düzenledi.

ERÜ'den 'Sporsuz Yaşam Susuz Hayata Benzer' etkinliği
Kayseri GündemEditör

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri; topluma hizmet uygulamaları dersi çerçevesinde İldem Şehit Necmettin Bayraktar Ortaokulu’nda ’Sporsuz Yaşam Susuz Hayata Benzer’ etkinliği düzenledi.

Etkinlik çerçevesinde okulda eğitim - öğretim hayatlarına devam eden öğrenciler ile birlikte okul bahçesinde birçok sportif faaliyet ve yarışma düzenlendi. Okul öğrencilerine spor branşlarının tanıtımı yapıldı. Etkinliklerin bitiminde öğretmen ve öğrenciler ile toplu hatıra fotoğrafı çektirildi. Öğrencilerin etkinliklere yüksek katılımı dikkat çekti. Ders Koordinatörü Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak; "Topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında birçok sosyal sorumluluk projesi ve etkinlik yapmaya devam ediyoruz. Son olarak bünyesinde birçok şampiyon öğrenci bulunduran birçok yetenekli sporcunun bulunduğu İldem Şehit Necmettin Bayraktar Ortaokulu bahçesinde okul öğrencileri ile birlikte birçok sportif etkinlik düzenledik. Amacımız ders alan öğrencilerimizle birlikte okulda ki öğrencilerimizin kaynaşmasını sağlamak onların ilerleyen meslek hayatında karşılaşacakları durumlarla ilgili hazır olmalarını sağlamaktı. Öğrencilere sporun fiziksel aktivitenin, egzersizin önemi konusunda bilgiler verdik. Bu çerçevede etkinliğimizi düzenlemek için bizlere destek olan katkı sağlayan herkese, bu projenin gizli kahramanları değerli öğrencilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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