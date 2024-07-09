ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 42. dönem mezunlarını verdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı 42. dönem mezunlarını verdi. Program çerçevesinde 5 bölümden 225 öğrenci mezun oldu.

Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Yükseköğretim Kurulu Üyesi ve ERÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faik Bilgili, 20. Dönem Kayseri Milletvekili ve Kayseri Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı İbrahim Yılmaz ile akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Erciyes Üniversitesi’nin adından söz ettiren bir üniversite olduğunu belirterek, “Bizim bir hayalimiz, bir sevdamız var. Bizler, ülkemize ve bütün insanlığa hizmet etmek istiyoruz. Bu doğrultuda elimizden gelen çalışma gayretini gösteriyoruz. Bu çalışmaları yaparken öğrencilerimize, idari personelimize ve akademisyenlerimize çok şey borçluyuz. Onların fedakarlıkları, üniversitemizin ismini üst noktalarda geçmesini sağlamakta. Bu nedenle emeği geçen bütün üniversite camiamıza teşekkür ederim. Onlarla birlikte daha güzel çalışmalar için gayret gösteriyoruz” dedi. Öğrenciler ile her zaman beraber olmaya gayret gösterdiklerinin de altını çizen Rektör Prof. Dr. Altun, mezun olan öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek şunları kaydetti;

“Sevgili mezunlarımız, unutmasınlar ki hayat çokta uzun değil. Güzel olan bu süreyi dolu dolu geçirip, ülkeye ve insanlığa hizmet edebilmektir. Sizlere meslek hayatlarınızda başarılar diliyorum.”

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faik Bilgili ise Erciyes Üniversitesi’nin bilimsel çalışmaları ile markalaşmış bir üniversite olduğunu belirterek, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından fakülte birincisi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrencisi Açelya Özdemir, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Mezuniyet töreni öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi.