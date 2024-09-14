Talas ilçesi Anayurt Meydan Parkı'nda 41'inci ERVA Okulu; Öz Ağaç-İş ERVA Spor Okulu adı altında açıldı. Alanda, ERVA Spor Okulları Gençlik Şöleni düzenlendi. Etkinliğe Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve il protokolü katıldı.

ERVA öğrencilerinin ve ailelerinde yoğun katılım gösterdiği etkinlikte Vali Gökmen Çiçek öğrencilerden söz vermelerini istedi. Vali Çiçek, "Ben sizden bir söz istiyorum, ne olursa olsun bazen yorulacaksınız, bazen tükeneceksiniz, dersler ağır gelecek, okul ağır gelecek, spor okulu yoracak. Ama ne olursa olsun pes etmeyeceksiniz, bu okulları bırakmayacaksınız. ERVA bir iki yıl değil 10-20 yıl devam edecek, siz büyüyeceksiniz sizin kardeşleriniz devam edecek. Bende söz veriyorum, ERVA için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz, dalga dalga büyüyecek" diye konuştu.

Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu ise yaptığı konuşmada, "Öncelikle kandiliniz mübarek olsun. Sevgili çocuklar, bugün itibarıyla 41'inci ERVA Spor Okulu açıldı. Yaklaşık 10 bin çocuğumuz ERVA Spor Okulları'ndan hizmet alıyor. Bu çok gzel bir akam, bu sebeple değerli valimizi kutuyoruz. Türkiye'de yapılmış en büyük gençlik hareketi diye düşünüyorum, teşekkür ediyorum. Biz sivil toplum kuruluşları olarakta valimizin önerisiyle elimizden geleni yapmaya çalıştık, bundan sonrada kendisinin emrindeyiz. Tatlı bir yarışta olmaya başladı okullar arasında artık. Öz Ağaç İş ERVA Spor Okulu adına da söz veriyorum, en güzel imkanları sunacağız, ne istekleri varsa gerçekleştirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Türk Ozanı Arslanbek Sultanbekov şarkılarını seslendirdi.