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Dolandırıcılıktan hükümlü şahıs operasyonla yakalandı

Kayseri'de narkotik ekipleri, 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.'yı düzenlenen narkotik operasyonunda yakaladı. Şahıs, cezaevine teslim edildi.

Dolandırıcılıktan hükümlü şahıs operasyonla yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütmüş olduğu çalışmalar sonucunda;
‘Dolandırıcılık’ suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 37 yaşındaki M.A., Kocasinan ilçesi içerisindeki ikamet adresinde yakalandı.  Yapılan aramalarda da 18 gram uyuşturucu madde, bir adet ruhsatsız tabanca, 50 adet fişek ve bir adet hassas terazi de ele geçirildi.
M.A.’ya ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adli işlem yapıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi

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