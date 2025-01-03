ERVA Spor Okulları'nın 46'ncısı, Kayseri Park ERVA Spor Kulübü açıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde başlatılan Erdemlerimizle Varız (ERVA) projesi kapsamında, Kayseri Park ERVA Spor Okulu’nun açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, Vali Yardımcıları Ömer Tekeş, Erkan Kaçmaz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İlçe Kaymakamları, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Artaş Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Çetinsaya, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Vali Çiçek, “ERVA Spor Okullarının çığ gibi büyüyeceğini söylemiştik. Bugün itibariyle 11 bin 500 öğrenciye ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. ERVA Spor Okulları spor okulları gençliğimize kurulan tuzaklara karşı gençliğimiz hayallerini çalmaya için uğraşanlara karşı yani kötülere karşı meydan okumadır. Buradan, Kayseri’den meydan okuyoruz. Gençlerimize karşı kurulan tuzaklara karşı, meydan okuyoruz. Buradan haykırıyorum, ne yaparsanız yapın, hiçbir gencimizi kaybetmeyeceğiz. Gençlerimizi Türk milletinin al bayrağının peşinden koşmalarına mâni olamayacaksınız. Emniyetimiz, jandarmamız demir yumruğu ile gençlerimizi zehirlemek isteyenlerin karşısında duruyor. Bizlerde her mahalleye spor okulu açarak gençlerimize spor imkânı sağlayacağız. Belediyelerimizle ve bizim yaptıklarımızla Kayseri bir spor şehri olacak. Değerli arkadaşlar, bu millet sizden çok şey bekliyor. Sadece Türk milleti değil, koskoca bir mazlumlar coğrafyası sizlerden bir ümit bekliyor. O nedenle Türk milleti ve Türk gençliği, spor salonlarına, kütüphanelere yakışır. Ne olursan olsun pes etmeyin ve spor salonlarını doldurun” ifadelerini kullandı.

MİLLETVEKİLİ CINGI: ‘KAYSERİ, GENÇLERİN SPOR YAPMASI İÇİN HER TÜRLÜ İMKANI HAZIRLIYOR’

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise teşekkürlerini sunarak; “Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere bütün ilçe belediyelerimiz şehrimizde yaşayan gençlerimizin ve vatandaşlarımızın spor yapması için her türlü imkanı hazırlıyor. Kendilerine şükran borçluyuz. Hem devletimizin hem de böyle güzel hayırsever hemşerilerimizin katkılarıyla sayın valimizin inanılmaz gayret ve vizyonuyla şehrimiz de 46’ıncı ERVA’yı açıyoruz” diye konuştu.

BAŞKAN PALANCIOĞLU: ‘İLAVE DESTEKLERİMİZİ SUNACAĞIZ’

Bölgenin yoğun bir nüfusa sahip olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da; “Bu bölgemiz zaten kentsel dönüşüm kapsamında çok yoğun nüfusu olan, çok yoğun gençleri olan bir bölge. Dolayısıyla gençlerimize güzel hizmet verecektir. Biz de belediye olarak inşallah ilave desteklerimizi burada sunacağız. Kentsel dönüşümde 20 blok daha bitirmek üzereyiz. Dolayısıyla buraya güzel bir sosyal tesisi kazandıracağız” dedi.

SERHAN ÇETİNSAYA: ‘ERVA’YA TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SPOR KULUBÜ DİYECEĞİZ’

Gençlerin spora kazandırılmasında ERVA’nın büyük rol oynadığını ifade eden Artaş Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Çetinsaya; “Kayseri de başlayan bu hareket Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük Spor Kulübü olma yolunda ilerliyor. Zannediyorum ki önümüzdeki 6-7 ERVA açıldıktan sonra, ERVA Spor Okulu'na Türkiye'nin en büyük spor kulübü diyebileceğiz. Bu gurur bence Kayserimize yeter diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

MÜDÜR KABAKCI: ‘GELECEĞE YÖN VEREN SPORCULAR ERVA’DAN ÇIKACAK’

ERVA Spor Okulları’nda geleceğe yön veren sporcular yetiştirileceğini söyleyen Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı şöyle konuştu; “Bugün açılışını yaptığımız Kayseri Park ERVA Spor Kulübü'yle birlikte 12 bine yakın sporcumuzla aynı zamanda sahada 120’nin üzerinde antrenörümüz, 176 eğitmenimiz, gençlerimiz ve bu alanda adabı muaşeret, tarih bilinci, vatan sevgisi programlarıyla inşallah önümüzdeki yıllarda geleceğe yön veren şampiyon sporcuları da buralardan çıkaracağız.”