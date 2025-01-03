Milletvekili Cıngı, 'ERVA, kötü alışkanlara giden yolda bir engeldir'

Erdemlerimizle Varız Spor Okulları (ERVA) projesi kapsamında 46’ncı olan Kayseri Park ERVA Spor Kulübünün açılışı gerçekleştirildi. Bu kapsamda ERVA Spor Okulları 46 kulübe ve 11 bin 500 öğrenciye ulaştı.



‘ERVA KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK TUTACAK EN ÖNEMLİ MEKANLARDAN BİRİSİDİR’

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı açılış sonrası yaptığı konuşmada ERVA projesinin öneminden bahsederek, “Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Yeşilay öncülüğünde yapılacak olan rehabilitasyon merkezi kötü alışkanlıkların son noktasıdır ama ERVA Spor Okulları o yola giden bir engel, ince bir ayar. Çocuklarımızı bu kötü duruma girdikten sonra kurtarmaya çalışmak yerine riski yöneterek çocuklarımızı sporla, sosyo kültürel faaliyetlerle, sanatla meşgul edip kötü alışkanlıktan uzak tutmaya çalışmamız lazım ve ERVA’da bunun en önemli mekanlarından birisi oldu” diye konuştu.



‘ERVA PROJESİNİN TÜRKİYE’YE YAYILDIĞINI GÖRECEĞİZ İNŞALLAH’

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ise ERVA Spor Okulları sporcuları içerisinden şampiyonlar çıkacağına inandığını söyleyerek, “Gerçekten bu proje çok büyük ve Kayseri için verimlidir. Aynı projenin inşAllah tüm Türkiye’ye yayıldığını göreceğiz. Valimize bu projeyi başlattığı için teşekkür ediyorum, Kayseri’de başlattı ve yayıldı. 12 bin çocuğumuzu şu anda en azından kötü alışkanlıklardan uzak tutması dahi bir yetecektir. İnanıyorum bu sporcuların içerisinden olimpiyat sporcuları, şampiyonlar çıkacak” şeklinde konuştu.