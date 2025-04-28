Eski Müftü Mehmet Göktaş Hoca'dan Çağrı: 'Müslümanların Birliğinin Temeli Halifeliktir'

Etkinlikte yaptığı konuşmada, Göktaş, şu sözlerle çağrıda bulundu: “İslam âlimlerine sesleniyorum: Eğer Allah’ı razı etmek ve Resulü’nün ruhunu şad etmek istiyorsak, Gazze'nin kurtuluşu için ciddi bir adım atmak istiyorsak, derhal bir halife seçilmelidir. Müslümanlar artık kendi halifelerini seçmelidir. Yüzyıldır yetim, öksüz ve halifesiz bir şekilde parçalanarak, bölünerek kaldık; bu yetmedi mi?”

Eski Müftü Göktaş, halifesizlik sebebiyle Müslümanların birbirine kenetlenemediğini ve bu durumun toplumsal birlikteliği zayıflattığını belirtti. Göktaş Hoca, “İki yakamızın bir araya gelememesinin yegâne sebebi başsızlıktır. Müslümanların parçalanmasının, dağılmasının ve öksüz kalmasının temel sebebi halifesiz olmalarıdır” diyerek, bu konunun acilen ele alınması gerektiğini ifade etti.

Etkinliğe katılanların Filistin'e destek sloganları attığı, aynı zamanda Kudüs’ün önemine dair mesajlar verdikleri görüldü. Göktaş, Diyanet İşleri Başkanlığı’na ve İslam âlimlerine de bu konudaki sorumluluğunu hatırlatarak, “Birinci önceliğimiz halife seçmek olmalıdır” dedi.

Bu anlamlı çağrıyla, Mehmet Göktaş Hoca, İslam dünyasında birliğin sağlanması için elzem olan halifeliğin yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurgulamış oldu.