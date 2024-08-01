Ev değil adeta cephanelik

Sivas'ın Gürün ilçesinde bir evde yapılan aramada çok sayıda ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ve dedektör ele geçirildi.

Ev değil adeta cephanelik
Kayseri GündemEditör

Sivas’ın Gürün ilçesinde bir evde yapılan aramada çok sayıda ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ve dedektör ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ve Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortaklaşa bir operasyon düzenlendi. Alınan istihbari bilgi üzerine Gürün ilçesinde yaşayan A.S. isimli şahsın evine operasyon yapıldı. Narkotik köpeği Raket’in de destek verdiği operasyonda; 1 adet 7.65 milimetre çapında tabanca ve şarjör, 4 adet 7.65 milimetre çapında tabanca mermisi, 1 adet 55 santimetre uzunluğunda kenevir bitkisi, 600 gram kurutmaya bırakılmış kubar esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız 7.65 mm tabanca, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ve şarjör, 1 adet havalı tüfek ve 2 adet dedektör ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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