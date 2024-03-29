Eyvan Sohbetleri'nin konusu 'Kayseri'de Ramazan gelenekleri' oldu

Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde geleneksel hale getirilen Eyvan Sohbetleri kapsamında Ramazan ayının, insanların maneviyatını güçlendiren ve toplumsal anlamda birlik ve beraberliğini arttıran Kayseri’deki Ramazan geleneği ele alındı.

Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ’Eyvan Sohbetleri’ programı Hunat Hatun Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Eyvan Sohbetleri programı, şehirdeki kültürel etkinliklerin ve toplumsal değerlerin paylaşımı için önemli bir imkân sunuyor. Bu çerçevede, Mülkiyeliler Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Rıza İncetan tarafından gerçekleştirilen sohbette, Kayseri’de Ramazan’a özgü gelenekleri ve bu geleneğin toplumsal hayata etkileri anlatıldı. Sohbette, Ramazan ayında iftarda ve sahurda hangi yemeklerin yapıldığı, davul çalma geleneğiyle insanların sahura kalkmaya teşvik edilmesi ve oruç tutanların uyandırılması gibi konuların yanı sıra fitre ve zekât vermenin önemi, teravih namazında camilerin dolup taşması, Kayseri ketesinin nasıl yapıldığı ve çocuklara bayram harçlığı gibi hayatın içindeki bilgiler paylaşıldı. Eyvan Sohbetleri programında ayrıca Ramazan ayının manevi ve sosyal açıdan önemi vurgulanarak, bu kutsal ayın toplumsal yaşamımıza olan katkılarına da yer verildi.

Eyvan Sohbetleri programına Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun ve vatandaşlar katıldı.