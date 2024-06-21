Farklı yerlerde 30 bin metrekarelik alan yeşillendiriliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, daha yeşil ve yaşanabilir bir Kayseri için çalışmalarına ara vermeden hızla devam ediyor. Bu çerçevede şehrin muhtelif yerlerinde 30 bin metrekare alanda son teknoloji ürünü araçlarla yeşillendirme faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkalığı tarafından gerçekleştirilen 2024 yılı ilkbahardan yaz mevsimine geçiş günlerinde çevre düzenlemeleri çalışmaları çerçevesinde püskürtme, çim tohumu, gübre ve doğal pigment maddelerinin özel bir formülle karıştırılması ile oluşan hydroseeding sulu yöntemle (püskürtme) çim ekimi, yağmurlama (spring) sulama, toprak tesviye, ağaçlandırma, kent donatıları değişimi ve ilaveleri son hızla devam ediyor. Yeni park ve orta refüjlerin peyzaj çalışmaları kapsamında, Talas Kertmeler bölgesi, Sümer Yüzme Havuzu, Erkilet Erkovan Caddesi, 15 Temmuz Bulvarı, Talas askeri hastane caddesi ve Çevreyol Fuzuli Kavşağı Yakut mahalle girişi olmak üzere kavşak ve orta refüjlere 30 bin metrekare hydroseeding (sulu yöntemle) çim ekimi gerçekleştirilirken, çalışmalara devam ediliyor. Ayrıca bu alanlar için toplam 15 bin 300 metre boru, 100 adet vana, 2 bin adet rotor sprink, 5 bin adet fittings malzemesi, 1500 metre kablo ve 1000 metreküp bitkisel toprak kullanıldı. Öte yandan, havalimanı girişi, Cumhuriyet Meydanı, Form AVM önü gibi şehrin muhtelif yerlerinde, şelale, çiçek figürü, kule ve küre şeklinde montajlı olan modüler saksı ve portların 25 bin 500 adet saksılı çiçekleri de yeniden monte edildi. Yağmurlama Sulama Yöntemi adı verilen ve suyu toprak yüzeyine belirli bir basınç altında ince damlacıklar halinde yağmur şeklinde püskürten meme veya başlıkların yer aldığı borulardan oluşan sistem ile sulama faaliyetlerini gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, bu yöntem sayesinde daha tasarruflu ve maksimum verimde sulama yapabiliyor. Çim ekiminde kaymak tabakası nedeniyle tohumun çıkmama riski de ortadan kaldırılırken, meyilli arazilerde erozyona neden olmadan sulama imkânı sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından tercih edilmekte olan hydroseeding sulu yöntemle püskürtme çim ekimi, içerdiği örtü sayesinde erozyona uğramış alanları hızlı bir şekilde çim ile buluşturuyor ve erozyonu kontrol etmekte fayda sağlıyor.