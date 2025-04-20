Fenerbahçe - Kayserispor: 3-3
Kayserispor, Süper Ligin 32'nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-3'lük skorla berabere kaldı.
Süper Ligde son haftalarda aldığı puanlarla düşme hattından uzaklaşan Kayserispor bugün Fenerbahçe ile karşılaştı. İstanbul’a 9 eksikle gelen Kayserispor zorlu deplasmandan 1 puanla döndü.
MAÇTAN DAKİKALAR
GOL! Kayserispor, Ramazan’ın golü ile öne geçti… Orta sahadaki top kaybı sonrasında Ramazan, Gökhan’ın pasıyla savunma arkasına sarktı ve ceza sahası sağ çaprazda kaleci le karşı karşıya pozisyonda topu kalecinin ayaklarının altından ağlara gönderdi: 0-1
GOL! Fenerbahçe Talisca ile beraberliği yakaladı… Saint-Maximin ceza sahası sol çaprazda çizgiye inerek topu içeriye yerden gönderdi, kaleci Bilal’in elinden kaçırdığı topu Talisca ceza sahası sol çaprazdan ağlara gönderdi: 1-1
GOL! Kayserispor, Livakovic’in kendi kalesine golü ile öne geçti… Gökhan Sazdağı sağ kanattaki rakibini geçerek ceza sahasının uzağından ortaladığı, Nazon’un kafa vuruşunda top önce üst direğe, sonra kaleci Livakovic’e çarparak ağlara gitti : 1-2
GOL! Fenerbahçe, Saint-Maximin beraberliği yakaladı… Kostic ceza sahası sol çaprazdan ortaladı, kaleci Bilal tek yumrukla topu uzaklaştırdı. Dönen topu iyi takip eden Maximin penaltı noktasının gerisinden gelişine vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2
GOL! Fenerbahçe, Talisca’nın golüyle öne geçti… Penaltıda topun başına geçen Talisca kalecinin soluna yerden vurarak topu ağlara gönderdi: 3-2
GOL! Kayserispor, Taha ile beraberliği yakaladı… Gökhan sağ çaprazda ceza sahasının önünden ortaladı, Taha’nın kafa vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu: 3-3
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: Ülker
HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Furkan Ürün, Süleyman Özay
FENERBAHÇE: Livakovic - O.Samuel, Skriniar, Carlos (dk. 53 Dzeko) , Mert (dk. 62 Kostic), Fred, Szymanski (dk62 Oğuz Aydın),Tadic (Dk 81 Çağlar), Talisca, Maximin (Dk. 81 İsmail Yüksek) E-Nesry
KAYSERİSPOR: Bilal - Jeanvier, Attamah, Carole, Gökhan, Baran Ali (Batuhan), Ali Karimi, Nurettin (Dk.76 Kayra Cihan), Ramazan, Mane, Nazon (dk 81 Taha)
GOLLER: Dk. 8 Ramazan (Kayserispor) Dk. 36 Talisca (Fenerbahçe), Dk.49 Nazon (Kayserispor), Dk.64 Maximin (Fenerbahçe), Dk 79 Talisca (Fenerbahçe), Dk 90+4 Taha (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Dk 56 Fred (Fenerbahçe), Dk. 56 Karimi (Kayserispor), Dk. 82 Ramazan (Kayserispor)