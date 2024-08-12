Fetö'den 4, Deaş'dan 4 ve PKK'dan 1 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda, terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde toplam 9 kişi hakkında işlem yapıldı.

Fetö'den 4, Deaş'dan 4 ve PKK'dan 1 kişi yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda, terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde toplam 9 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 4-11 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 4, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1, DEAŞ terör örgütü soruşturmaları kapsamında ise 4 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "Terör Örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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