FETÖ örgütü elebaşının ölümü doğrulandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “FETÖ örgütü elebaşının ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruluyor. Bu karanlık örgütün lideri ölmüştür. Terörle mücadelede milletimizin kararlılığı devam edecektir” dedi.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in ölümünün doğrulandığını duyuran Bakan Fidan, terörle mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“FETÖ örgütü elebaşının ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruluyor. Bu karanlık örgütün lideri ölmüştür. Terörle mücadelede milletimizin kararlılığı devam edecektir. Bu ölüm haberi bizi hiçbir zaman için rehavete itmeyecektir. Bu örgüt milletimizin tarihinde türüne ender rastlanan bir tehdit odağı olmuştur. Binlerce gencimizi kutsal değerler adına kandırarak saflarına katmış bu gençleri kendi vatanlarına, milletlerine ve kutsal değerlerine ihanet eden bir makinaya dönüştürmüştür. Bu insanlar şimdi yurt dışında istihbarat servislerinin ellerinde büyük bir zillet içinde kendi milletlerine bir silah olarak kullanılmaktadır. Artık onların üzerindeki büyünün kalkmış olması lazım ve kendilerini bu gittikleri yanlış yoldan vazgeçmeye, devletlerine, milletlerine karşı çalışmaktan vazgeçmeye davet ediyorum. Bu yol iyi bir yol değil. Bu yolun sonu iyi bir son değil. Devletimiz, milletimiz her türlü terör örgütü ile olduğu gibi bu örgüt ile mücadele etmeye devam edecek.”