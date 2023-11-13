Filistin bayrakları ile dolaştılar

Nevşehir’de bulunan bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri Kapadokya bölgesinde ATV turu düzenleyerek İsrail’i protesto etti.

Kapadokya bölgesinde turistler için düzenlenen aktivitelerden olan ATV turları, bugün İsrail’i protesto için düzenlendi. Merkeze bağlı Göreme beldesinde bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Kapadokya bölgesinde tur düzenledi. Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Oğuz Süleyman Albayrak, “Çocukların cansız bedenlerini, yaralı hallerini gördükçe kendi çocuklarımızı kucaklayamayacak, sevemeyecek kadar acı içindeyiz. Bu durum eminiz ki vicdan sahibi herkesi rahatsız etmektedir. Herkes dosta güven, düşmana korku salmak için harekete geçsin ve imkanı nispetinde bu zulmü durduracak fikirler üretsin. Amacımız kalıcı ateşkes, hedefimiz özgür Kudüs, güçlü İslam alemidir” şeklinde konuştu.

Yapılan basın açıklamasının ardından grup ATV motorları ile ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Kapadokya vadilerinde tur attı.